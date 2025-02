Il Vendée Globe è la regata più dura e affascinante: un giro del mondo in solitaria, senza scali né assistenza. Tra i partecipanti partiti lo scorso novembre c’è anche Giancarlo Pedote, unico italiano in gara, che condivide sui social la sua avventura tra sfide tecniche, condizioni estreme e momenti di introspezione. Oltre 80 giorni di navigazione, tra tempeste, bonacce e riparazioni, in cui il velista si confronta con il mare e con sé stesso