Quello dell'Inter resta un bicchiere mezzo pieno: cosa ci ha detto il pareggio col Napoli

Andrea Paventi

Dietro al pareggio contro il Napoli c'è molto di più: un'Inter che sta dimostrando di saper andare oltre gli scontri diretti, con tanti singoli in crescita. Chivu ora ha di fronte a sé un percorso che può portarlo lontano

