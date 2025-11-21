Uim Xcat: record di velocità per il Kuwait Team

Uim Xcat World Championship, I risultati di oggi: record di velocità per Kuwait Team L’equipaggio formato da Abdullatif Al Omani e Bader Al Dousari ha stabilito oggi il record di velocità con una media di 43,95 miglia (73,95 km/h) terminando la prova in 1 ora 31 minuti e 28 secondi

Dopo il primo podio in assoluto della storia, conquistato dalla barca del Kuwait, in gara 1, oggi Abdullatif Al Omani e Bader Al Dousari hanno tentato e stabilito il record di velocità. Sulla distanza di 61, 97 miglia marine (114, 768 km) hanno realizzato una velocità media di 43,95 miglia (73,95 Km/h), terminando la prova in 1 ora 31 minuti e 28 secondi. Le condizioni meteo non erano proprio delle più favorevoli, in quanto al doppiaggio dell’isola di Kabara si sono presentate onde di altezza variabile sino a due metri. Nonostante ciò, l’ottimo assetto della barca e l’esperienza della coppia è riuscita a riportare a casa un ottimo risultato, anche in previsione di gara due di sabato.

La barca e il team padroni di casa sono un equipaggio sperimentale che usufruisce della spinta di due propulsori innovativi che la UIM sta valutando. Si tratta di due Mercury da 300 cavalli, contro le altre imbarcazioni che adottano i motori 400 cavalli. Anche la maneggevolezza e la leggerezza di questi propulsori ha aiutato il team nel tentativo di record. Si tratta della prima prova su questa distanza off-shore che verrà replicata a breve e sarà introdotta come vera possibilità di portare punti durante tutto l’arco del campionato.

Oggi nel pomeriggio Kuwait Time le qualifiche e domani gara due dove sono attesi al riscatto i campioni del Mondo italiani della barca di Fujairah, lo Sharjah team di Shaun Torrente e lo stesso Kuwait padrone di casa, sempre che lo strapotere di Victory non sia straripante.