La nuova era della motonautica e dell’Offshore

Il Kuwait ospita la penultima gara del campionato Mondiale categoria Uim Xcat . Una vera e propria esclusiva per questa Nazione anche se le competizioni di barche a motore sono di casa laggiu’ e il passato ha spesso raccontato momenti felici e meno felici, tinti di questo sport.

L’evoluzione internazionale dell’ex "Classe 3 - 6 litri", storicamente praticata come realtà locale negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait ha portato alla naturale creazione della classe Xcat.

Nel 2010, sotto la guida di Saeed Hareb – all’epoca Direttore Generale del prestigioso Dubai International Marine Club – nasce la visione di trasformare questa categoria in un format globale, moderno e capace di proiettare l’offshore professionistico verso nuovi standard. Insomma, di ridisegnarne competizioni barche e la complessità della logistica.Saeed incarica Sebastiano Pellecchia – Xcat Sport Director e Pasquale Sesana – Xcat Operations Director, di ridefinire il concept sportivo, tecnico e organizzativo. Entrambi, figure di riferimento nella motonautica mondiale, hanno un “pesante” passato, nella gestione della Classe 1, epoca d’oro in cui l’offshore d’élite si intrecciava con l’imprenditoria internazionale e lo sport di altissimo profilo. In quegli anni, personaggi come Stefano Casiraghi, Vittorio Missoni, Edoardo Polli, Norberto Ferretti, Bjørn Rune Gjelsten, Cesare Fiorio, il campione di tennis Adriano Panatta, il pilota di Formula 1 Didier Pironi e l’imprenditore saudita Laith Pharaon partecipavano attivamente al mondo offshore. Persino Cuba si è inchinata all’offshore di class-1 con una storica gara a L’Avana, dove Fidel Castro in persona ha dato il via alla gara con la bandiera verde, confermando il fascino globale della motonautica.