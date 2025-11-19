La nuova era della motonautica e dell’Offshore

Uim Xcat World Championship in Kuwait: la storia della categoriaIN KUWAIT
Gare spettacolari, a oltre 250 km orari sull’acqua, in Kuwait va in scena lo spettacolo delle Uim Xcat. Ma sai da dove nasce l’idea di trasformare l’ex “Classe 3-6 litri” storicamente praticata come realtà locale negli Emirati Arabi e in Kuwait in un format globale? Un po’ di storia…
Il Kuwait ospita la penultima gara del campionato Mondiale categoria Uim Xcat . Una vera e propria esclusiva per questa Nazione anche se le competizioni di barche a motore sono di casa laggiu’ e il passato ha spesso raccontato momenti felici e meno felici, tinti di questo sport.
L’evoluzione internazionale dell’ex "Classe 3 - 6 litri", storicamente praticata come realtà locale negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait ha portato alla naturale creazione della classe Xcat.
Nel 2010, sotto la guida di Saeed Hareb – all’epoca Direttore Generale del prestigioso Dubai International Marine Club – nasce la visione di trasformare questa categoria in un format globale, moderno e capace di proiettare l’offshore professionistico verso nuovi standard. Insomma, di ridisegnarne competizioni barche e la complessità della logistica.Saeed incarica Sebastiano Pellecchia – Xcat Sport Director e Pasquale Sesana – Xcat Operations Director, di ridefinire il concept sportivo, tecnico e organizzativo. Entrambi, figure di riferimento nella motonautica mondiale, hanno un “pesante” passato, nella gestione della Classe 1, epoca d’oro in cui l’offshore d’élite si intrecciava con l’imprenditoria internazionale e lo sport di altissimo profilo. In quegli anni, personaggi come Stefano Casiraghi, Vittorio Missoni, Edoardo Polli, Norberto Ferretti, Bjørn Rune Gjelsten, Cesare Fiorio, il campione di tennis Adriano Panatta, il pilota di Formula 1 Didier Pironi e l’imprenditore saudita Laith Pharaon partecipavano attivamente al mondo offshore. Persino Cuba si è inchinata all’offshore di class-1 con una storica gara a L’Avana, dove Fidel Castro in persona ha dato il via alla gara con la bandiera verde, confermando il fascino globale della motonautica.
Il 2012 segna l’anno della rivoluzione operativa
Prendono forma i primi container Xcat, un’innovazione unica nel panorama della motonautica mondiale. Studiati e progettati specificamente per la categoria, questi container introducono una soluzione tecnica assolutamente inedita: il tilted system, un sofisticato meccanismo che permette di inclinare, alloggiare e bloccare le imbarcazioni in modo ottimizzato, massimizzando gli spazi e garantendo sicurezza totale durante il trasporto.
Grazie a questa ingegnosa configurazione, i container Xcat consentono il trasferimento internazionale di barche, attrezzature tecniche e materiali di squadra a costi drasticamente inferiori rispetto alla logistica navale tradizionale. Il sistema riduce i tempi di movimentazione, aumenta l’autonomia operativa e garantisce una standardizzazione perfetta del carico in ogni tappa, riducendo notevolmente i costi di gestione e trasporto.
Il 2013 segna l’esordio assoluto della categoria Uim Xcat
La prima gara viene ospitata a Stresa, splendida perla del Lago Maggiore, dove il circuito si snoda tra le Isole Borromee in un contesto unico al mondo. La città diventa teatro di un evento di grande impatto scenico: viene allestito un Museo della Motonautica, scendono in acqua le iconiche “barche storiche” e, al centro dell’evento, trovano spazio le gare giovanili della Federazione Italiana Motonautica.
Per la prima volta tre generazioni di piloti condividono lo stesso palcoscenico, con la categoria XCAT come massima espressione della tecnologia e della velocità moderna.
Ad oggi la categoria UIM XCAT ha disputato circa 70 Gran Premi in location iconiche di tutto il mondo, coinvolgendo team e piloti provenienti da oltre 15 nazionalità. Le imbarcazioni XCAT, lunghe 10 metri e inizialmente spinte da due motori fuoribordo a due tempi, vengono successivamente equipaggiate con il rivoluzionario Mercury Racing 400 Rps, sviluppato su specifica richiesta della categoria e utilizzato esclusivamente nelle competizioni Xcar. Un propulsore capace di prestazioni straordinarie, accelerazioni brucianti e un’impronta più sostenibile, in linea con la visione del campionato. I tracciati – rapidi, tecnici e spettacolari – continuano a mettere alla prova il talento di questi professionisti che viaggiano a oltre 250km/h sull’acqua.