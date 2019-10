Il nuovo skysport.it è online

La nostra forza da sempre: video e highlights

Il nuovo sito sottolinea ancora una volta l’importanza del video, da sempre essenziale nel nostro racconto quotidiano. Proprio per questo abbiamo pensato a un’esperienza videocentrica, sempre più immersiva grazie a dei nuovi componenti capaci di offrivi contenuti ad alta qualità ai quali accedere quando e dove volete. Un catalogo di oltre 3000 video al mese impreziosito dagli highlights di Serie A, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP e NBA.

La fotogallery più social di sempre

Skysport è anche la più grande community social sportiva d’Italia, e proprio dai social abbiamo preso spunto per costruire la nuova idea di fotogallery. Abbiamo deciso di cambiare il tradizionale verso orizzontale della fruizione per abbracciare uno scorrimento verticale, tipico delle user experience dei più grandi social network (Twitter, Facebook e Instagram).

Il liveblog: gli eventi in diretta per tutti

Il liveblog è un altro elemento che ha caratterizzato il nostro modo di raccontare lo sport e - dati di traffico alla mano - raccoglie la parte più cospicua della nostra audience. L’immediatezza e la chiarezza del nuovo design del liveblog permetteranno di arricchire un’esperienza già molto accurata e coinvolgente.

News e dati: come si naviga

Nel rifacimento si skysport.it è stato fatto tanto per ricostruire quale sia il percorso di navigazione di un appassionato o un tifoso. Che siano motori, NBA, calcio o altro è emerso che notizie e video devono essere sempre affiancate dai dati (risultati, calendari, classifiche). Il risultato è una navigazione per sport e competizioni capace di abbinare l’immediatezza di news e gallery con la freddezza delle sports data pages, vero pilastro del nuovo progetto.

Intelligenza artificiale

La continua spinta innovativa non si esaurisce nel nuovo design di front e backend ma va oltre. Skysport.it, come sapete, guarda sempre con interesse a ogni possibile novità tecnologica. E così possiamo annunciarvi di essere diventati il primo sito sportivo in Italia a utilizzare l’intelligenza artificiale nel racconto degli eventi sportivi. Già oggi siamo in grado di pubblicare report di fine gara per tutti i più grandi campionati europei quali Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B, utilizzando un software di intelligenza artificiale. Con il nuovo sito l'integrazione con l'Ai sarà sempre più forte. Lo scoprirete ogni giorno venendoci a trovare nella casa dello sport. La vostra casa dello sport.