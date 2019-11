Sky Sport Room, sabato 2 novembre di discuterà di giochisti contro risultatisti

Per il terzo giro di Sky Sport Room abbiamo pensato alla contrapposizione tra giochisti e risultatisti, che così tanto viene cavalcata ultimamente. La domanda sottesa alla puntata è: esiste davvero un’antitesi, o perlomeno un dualismo, tra queste due categorie? La risposta passa attraverso la definizione di un concetto da sempre sfuggente, quello di bellezza. Filosofi, teorici, sapienti e non si interrogano da secoli al riguardo, con alterno successo. Lo sport, che della vita, è perfetta metafora, non potrebbe mai fare eccezione. Definire il bello, ed eventualmente contrapporlo all'utile (o risultato che dir si voglia), è difficile in tutti gli sport, non solo nel calcio. Si parlerà di gioco di squadra e di discipline individuali, di Sacchi e Trapattoni, di regole e situazioni. E di attacco e difesa, naturalmente, due facce della luna che non sempre sono comprese per intero e che non potrebbero mai esistere senza il reciproco. Io e Paolo Condò, disciplinati dall'irreprensibile Fabio Tavelli, ci faremo aiutare in studio da una giocatrice di sport individuale e da un allenatore di sport di squadra. In più, sentiremo i contributi di professori, esperti e allenatori. Se avrete piacere di ragionare con noi, e aiutarci a capire cosa sia un giochista e cosa un risultatista, il piacere sarà nostro. Buon divertimento!