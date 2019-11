Probabili formazioni Serie A della 11^ giornata: ultime news dai campi

Tutte le news e le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Higuain torna in gruppo, Pjanic no. Roma senza Fazio. Ancelotti rilancia Mertens ma deve sostituire Allan. Mazzarri non può sbagliare. Pioli monitora Musacchio

La super settimana di calcio continua. Tifosi e fantallenatori sono al settimo cielo, chi invece deve decidere chi va in campo, chi deve controllare acciaccati e infortunati, magari vorrebbe avere qualche giorno in più a disposizione. Ci siamo appena lasciati alle spalle il ritorno alla vittoria del Milan ed è già tempo di Roma-Napoli, gara che aprirà il weekend della 10^ giornata. La Juve capolista è attesa dal Derby col Toro mentre l’Inter fa visita al vecchio amico Sinisa. Ci sono un po’ di squalificati e un sacco di giocatori da monitorare: tra ritorni, assenze e ballottaggi la lista è davvero lunga e ance scegliere su Superscudetto non sarà semplicissimo. Ecco che però arrivano in soccorso gli inviati di Sky Sport: la nostra squadra è pronta per darci importanti aggiornamenti e ragguagliarci sulle ultime novità di formazione. Meglio quindi passare spesso da queste parti visto che le notizie sono in costante aggiornamento

ROMA-NAPOLI, sabato ore 15

Roma, JJ non preoccupa. Fazio out

Il problema alla coscia sinistra accusato da Juan Jesus dovrebbe essere definitivamente rientrato con il brasiliano che sarà a disposizione. Ma per sostituire lo squalificato Fazio, Fonseca sta seriamente pensando al turco Cetin, pronto all'esordio dal 1' dopo une ottimi spezzoni di gara con Milan e Udinese. Possibile che 10/11 della formazione che affronterà il Napoli siano gli stessi visti contro l’Udinese. Spinge Perotti per un posto dall’inizio, Under può ritagliarsi uno scampolo di gara. In attesa di rientro Mkhitaryan.

Napoli, trauma distorsivo per Allan

La sua gara contro l’Atalanta è durata davvero poco. Si temeva un brutto infortunio ma gli esami hanno fatto tirare un parziale sospiro di sollievo al Napoli. Distorsione al ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo. Di sicuro non sarà a disposizione per Roma ma potrebbe restare fuori per circa un mese. C’è da stabilire le condizioni di Manolas che potrebbe tornare a disposizione. Davanti Mertens è pronto a tornare dal primo minuto.

BOLOGNA-INTER, sabato ore 18

Bologna, rientro importante per Mihajlovic

Mentre Tomiyasu, Destro e Dijks continuano con i rispettivi programmi di recupero, ci sono buone notizie sul fronte Medel. Il giocatore è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Magari non strapperà una maglia da titolare ma già averlo in panchina significherebbe tanto. Danilo può tornare al centro della difesa mentre in mediana c’è l'ipotesi Svanberg. Davanti duello Santander-Palacio

Inter, turnover in vista della Champions?

Conte non può permettersi passi falsi se vuole continuare a mettere pressione alla Juventus. I bianconeri sono attesi dal derby, ma Bologna non è certo una tappa facilissima per Lautaro e soci. C’è anche da pensare al Borussia Dortmund e la stanchezza, in casa Inter, la fa da padrona. Biraghi e Bastoni possono far rifiatare qualche compagno. Più difficile per Lazaro e Politano. Si sono rivisti sul campo anche Ranocchia e Vecino. Ancora out Sensi e D’Ambrosio.

TORINO-JUVENTUS, sabato ore 20:45

Torino, da decidere il centrale di difesa

Con il rosso rimediato contro la Lazio, Nkoulou ha lasciato un buco al centro della difesa che Mazzarri dovrà riempire. Il favorito è Djidji anche se le soluzioni, quando Nkoulou era ‘separato in casa’, sono state molteplici. Bonifazi è in dubbio mentre il resto della truppa è arruolabile. Possibili un paio di cambi in mediana e il rilancio di Verdi (o Iago Falque) in attacco

Juventus, lavoro differenziato per Pjanic

Il suo riposo contro il Genoa era stato precauzionale ma Miralem Pjanic, alla ripresa degli allenamenti, ha lavorato ancora a parte. Oggi sarà una giornata quasi decisiva per capire se il bosniaco sarà della gara o no. Higuain invece è rientrato regolarmente in gruppo. Ramsey, tornato a disposizione nell’infrasettimanale, si candida per un posto dietro le punte. Coppa Dybala-Cristiano Ronaldo ancora in pole. In difesa torna de Ligt al fianco di Bonucci. Occhio alle possibili sorprese sulle corsie difensive.

ATALANTA-CAGLIARI, domenica ore 12:30

Atalanta, Muriel ritrova posto

Dopo il pareggio e le polemiche di Napoli, l’Atalanta ospita un Cagliari davvero in forma. Entrato dalla panchina al San Paolo, Luis Muriel dovrebbe ritrovare una maglia da titolare ma anche le quotazioni di Malinovskyi sono in risalita. De Roon è squalificato e in mediana si va verso la coppia Freuler-Pasalic.

Cagliari, si rivede Ceppitelli

Rossoblù tornati al lavoro dopo la vittoria interna contro il Bologna. Buone nuove sul fronte Ceppitelli che si è rivisto sul campo con i compagni. Mancherà invece Luca Pellegrini, fermato per una giornata dal giudice sportivo. Cacciatore è in lizza per una maglia da titolare. Lykogiannis a sinistra è una possibile soluzione. Casto invece deve ancora conquistarsi un posto dal 1' domenica all’ora di pranzo.

GENOA-UDINESE, domenica ore 15

Genoa, Kouamé convocato dalla Costa d’Avorio

Thiago Motta potrebbe dover ridisegnare il suo Genoa. Pian piano la squadra rossoblu sta trovando forma e assetto ma contro l’Udinese mancheranno Cassata e Kouamé. Il primo è squalificato, il secondo è stato chiamato dalla sua Nazionale per la Coppa d’Africa Under 23. Il giovane talento saluterà per un po’ la Serie A. In difesa Barreca ed El Yamiq sperano in una promozione mentre a centrocampo si candida Radovanovic. Senza Kouamé spazio probabilmente a Gumus.

Udinese, Jajalo squalificato. Larsen ancora out

In mezzo al campo mancherà lo squalificato Jajalo. Walace di candida per sostituirlo. Qualche rotazione in difesa pare abbastanza necessaria visto gli 11 gol presi in due gare da Musso. Davanti rischia Lasagna. A livello di indisponibili invece c’è il solo Larsen che tenta si tornare al più presto a disposizione ma che non si allena ancora con i compagni.

VERONA-BRESCIA, domenica ore 15

Verona, Pazzini torna ad allenarsi in campo

Per vari motivi, non è stato ancora protagonista in questa prima parte di stagione. Giampaolo Pazzini spera che le cose cambino in fretta. Il ‘Pazzo’ è tornato a lavorare sul campo ma al massimo sarà disponibile dalla panchina. Di Carmine spera di vincere il ballottaggio con Stepinski. Nella coppia di trequartisti alle spalle della punta c’è tanta concorrenza con 3 candidati per una maglia. Zaccagni potrebbe spuntarla

Brescia, Corini può recuperare qualcuno

Contro l’Inter, il Brescia ha lanciato Alfonso e Mangraviti. Il secondo portiere delle ‘Rondinelle’ non ha effettuato neppure una parata (due tiri in porta subiti e due gol incassati) ma Corini conta di recuperare Joronen. In difesa potrebbe toccare a Martella dall’inizio mentre in mediana Ndoj spera in una promozione. La sua presenza in campo permetterebbe a Romulo di tornare sulla trequarti. Difficile che Ayé insidi il duo di attaccanti (probabilmente) titolari.

LECCE-SASSUOLO, domenica ore 15

Lecce, ad oggi sono 4 gli indisponibili

Liverani ha conquistato l’ennesimo punto fuori casa. La classifica ‘on the road’ è più che buona ma ora serve anche iniziare a macinare in casa. Detto della squalifica di Tachtsidis, ci sono anche Benzar, Majer e Farias che si sono allenatori a parte. Il resto del gruppo, compreso Imbula, è a disposizione. Dopo la rete di mercoledì, Lapadula va verso la conferma. In mezzo dovrebbe tornare Tabanelli con Petriccione quale vice Tachtsidis.

Sassuolo, De Zerbi sarà senza Traoré

Come accaduto con Kouamé a Genova, anche Junior Traoré sarà indisponibile perché convocato dalla sua nazionale per la Coppa d’Africa Under 23. Un ballottaggio in meno per i vari fantallenatori. A livello di formazione quindi, in mezzo c’è solo il dubbio legato all’utilizzo di Locatelli. Con questo Boga è difficile pensare qualcosa di diverso dal 4-3-3 ma non è da accantonare l’idea del 4-3-1-2 con Defrel trequartista.

FIORENTINA-PARMA, domenica ore 18

Fiorentina, Pezzella fermato dal giudice

Il sistema visto contro il Sassuolo dovrebbe essere replicato da Vincenzo Montella che però dovrà necessariamente variare almeno un interprete. German Pezzella infatti è squalificato e non sarà un’assenza da poco. Al centro della difesa si candida quindi Ceccerini con Venuti e Dalbert sulle corsie. Probabile anche il rientro dall’inizio di Badelj.

Parma, si rivede Bruno Alves

D’Aversa continua a monitorare l’infermeria. I giocatori ai box sono davvero tanti e ogni recupero è importante in un momento come questo nel quale un sacco di energie vengono spese quasi quotidianamente. Ecco che allora la notizia di un Bruno Alves regolarmente in gruppo non può che far piacere (anche ai fantallenatori). In mezzo rientra dalla squalifica Scozzarella. Davanti ancora indisponibili Cornelius e Inglese

MILAN-LAZIO, domenica ore 20:45

Milan, affaticamento per Musacchio

Uscito alla fine del primo tempo per un affaticamento muscolare, c’è da monitorare la situazione di Musacchio. Difficile che il centrale difensivo recuperi in un paio di giorni e quindi c’è la possibilità dello spostamento di Duarte con Calabria terzino destro. In mediana ci sono Krunic e Bonaventura che scalpitano. Biglia dovrebbe riprendersi la titolarità del ruolo. In attacco solito duello Piatek-Leao

Lazio, monitorato Leiva

A San Siro Ciro Immobile vuole continuare il suo periodo d’oro. A supportare il capocannoniere dovrebbe tornare ‘El Tucu’ Correa ma non sarà solo questa l’unica rotazione di Inzaghi. In difesa occhio alle quotazioni di Luiz Felipe. In mediana c’è da valutare la situazione Leiva che ha accusato un problema alla coscia. A destra pronto a tornare Lazzari.

SPAL-SAMPDORIA, lunedì ore 20:45

Spal, Sala e Valoti in pole

Altro giro e altra trasferta chiusa senza punti per la Spal, sconfitta in quel di San Siro. I punti lontano da casa non arrivano e quindi si deve fare all-in al ‘Mazza’ in un delicato scontro diretto. Strefezza sta avendo alti e bassi, possibile quindi che Sala entri in ballottaggio per un posto sulla corsia destra. Altro rientro probabile quello di Valoti. In avanti invece verso la conferma il duo Petagna-Floccari

Sampdoria, Linetty recuperato

Importante recupero in vista di una sfida davvero da dentro o fuori. Claudio Ranieri può tornare a contare su Karol Linetty. Il polacco è tornato ad allenarsi sul campo con i compagni. Difficilmente avrà una chance da titolare ma il suo apporto potrà risultare decisivo in futuro. Rigoni-Depaoli è un ballottaggio da risolvere. Dietro poco dovrebbe cambiare a meno di turnover causa stanchezza. In attacco può spuntarla Caprari ma occhio al jolly Ramirez.