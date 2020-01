Giornata della Memoria: la programmazione Sky

I film in programmazione dedicati alle vittime della Shoah

Su Sky Cinema Drama (canale 308 di Sky) lunedì 27 gennaio è prevista una maratona per tutto il giorno con alcuni dei film che meglio hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Inoltre, per tutta la settimana, fino a domenica 2 febbraio, i film di prima e seconda serata saranno dedicati alle vittime della Shoah. Questi i film in programmazione, tutti disponibili anche on demand: "Il bambino con il pigiama a righe", film tratto dal bestseller di John Boyne che racconta la commovente storia d’amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento; "Il labirinto del silenzio", che ricostruisce l'inchiesta che portò al processo di Francoforte contro i crimini di guerra. "Exodus" (Oscar® alla colonna sonora), film di Otto Preminger che dirige Paul Newman nell’odissea che racconta la nascita dello stato di Israele dopo la Seconda guerra mondiale; "La tregua", l’adattamento del romanzo di Primo Levi che vede Francesco Rosi alla regia e John Turturro protagonista; "L'ultimo treno" con Willem Dafoe, che racconta il dramma dell'Olocausto attraverso la storia di un bambino ebreo; "Sobibor", che racconta la drammatica rivolta nel campo di sterminio che dà il titolo al film; "Il giardino dei Finzi Contini", il capolavoro di Vittorio De Sica, Oscar® per il miglior film straniero e Orso d'Oro a Berlino, che narra le vicende di una nobile famiglia ebraica di Ferrara che ha subito la persecuzione dei nazisti. "Conspiracy- soluzione finale", film con Kenneth Branagh, Stanley Tucci e Colin Firth che ricostruisce il raduno nazista a Wannsee per pianificare nel dettaglio lo sterminio degli ebrei. "L'uomo dal cuore di ferro", l’adattamento del romanzo di Laurent Binet con Jason Clarke e Rosamund Pike sulla figura di Reinhard Heydrich che pianificò la Soluzione finale nei confronti degli ebrei; "La scelta di Sophie", in cui Meryl Streep, vincitrice dell’Oscar® e del Golden Globe, interpreta una donna polacca sopravvissuta ai lager; "Suite francese", storia d’amore tra Michelle Williams e Matthias Schoenaerts nella Francia invasa dai nazisti; "Sunshine- Storia di una famiglia", film con Ralph Fiennes e Rachel Weisz che segue le vicissitudini di una famiglia ebrea da fine ‘800 agli anni 50.