Coronavirus, gli impatti sullo sport del virus in arrivo dalla Cina

Cos’è il coronavirus? Sintomi e prevenzione

Il 7 gennaio le autorità cinesi confermano di aver individuato il nuovo tipo di virus - denominato 2019-nCoV - un coronavirus appunto; questo appartine alla stessa famiglia di cui fanno parte anche influenza, Sars e Mers. Virus del genere si possono trasmettere a seguito di contatti stretti, dalla famiglia ai luohi affollati per intenderci. Gocce di saliva e muco dalle persone infette, sembrano essere i primi veicoli della diffusione, ma è chiaro che la ricerca sta andando avanti in tal senso. Per la prevenzione i consigli degli esperti non si discostano da quelli dati per altre infezioni, a cominciare dal lavare spesso le mani e dallo starnutire o tossire in fazzoletti.

Le tappe del contagio



Il virus, come detto, è comparso per la prima volta a Wuhan a dicembre, quando le autorità locali hanno informato l'OMS; l'11 gennaio è arrivata la confermata la prima vittima nel Paese e il 13 il primo decesso fuori dai confini nazionali, in Thailandia. L’epicentro della diffusione del virus viene individuata nel mercato del pesce di Huanan, a Wuhan, dove negli stessi spazi si mescolavano persone e animali, anche selvatici, vivi e morti, in scarse condizioni di igiene. Oggi si contano casi di cornovirus in altre zone dell’Asia, ma anche negli USA e in Francia. In Italia, per il momento, NESSUNO: due casi, a Bari e Parma, si sono poi rivelati falsi allarmi. "Tra i paesi occidentali l'Italia è la più fornita e la più attenta", dichiarato il direttore generale aggiunto dell'OMS Raniero Guerra alla Rai.

Scuole e università chiuse

La Cina ha deciso il rinvio sine die dell'inizio del secondo semestre per scuole e università, negli sforzi per contenere l'epidemia. Il ministero dell'Educazione, con gli studenti nel pieno delle vacanze del Capodanno lunare, non ha fornito ulteriori dettagli. In precedenza era stata annunciata anche la costruzione di due nuovi ospedali a Wuhan per trattare i contagiati. Entrambi, rispettivamente da 1.000 e 1.300 posti letto, saranno pronti entro dieci giorni.