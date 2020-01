Coronavirus, annullate le gare di Coppa del Mondo di sci in Cina

A causa del coronavirus sono state cancellate dalla Fis le gare di coppa del mondo di sci alpino in programma in Cina. Il calendario prevedeva per gli uomini una discesa e un superG il 15 e 16 febbraio prossimi in Cina, a Yanqinq. Due gare che avevano valore di test preolimpico in vista dei Giochi invernali di Pechino 2022. "Anche se il rischio di contagio è basso nella zona prevista per le gare - ha detto il presidente FIS, Gianfranco Kasper - la salute e il benessere degli atleti e di tutti i partecipanti alla Coppa del mondo è una nostra priorità. Gli atleti devono poter pensare solo alle loro performance, soprattutto nel caso di una nuova pista di gara". La FIS comunicherà nei prossimi giorni le date dei recuperi delle due gare cancellate. A rischio anche i Mondiali indoor di atletica in calendario dal 13 al 15 marzo a Nanchino e il China Open di golf (23-26 aprile).