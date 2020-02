Sky Sport Quiz Reward: allenati con noi!

Per errore vi siete persi la prima puntata di Sky Sport Quiz Reward? Poco male, perché potete vederla, in qualsiasi momento, on demand. Volete provare ad indossare i panni dei concorrenti? Allora siete nel posto giusto: vi proponiamo una serie di domande “prese in prestito” dalla prima puntata del quiz sportivo condotto da Marco Cattaneo e Sara Brusco.

Entriamo allora nel “Caveau” del game show di Sky Sport: qui sotto potete allenarvi e in questo modo arrivare preparati al prossimo appuntamento, venerdì 7 febbraio dalle 21 su Sky Sport Uno. In questo primo test gli argomenti passano dal calcio alla Formula 1 (nello specifico dalla stagione 1996). Quanto ne sapete di sport? Mettetevi subito alla prova!