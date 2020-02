A Sky Sport Room si parla di talento nello sport. Ospite Stefano Baldini

Il talento nello sport, dono dal cielo o dote da far fruttare per evitare di disperderlo?

Tema davvero intrigante a Sky Sport Room, in onda su Sky Sport Uno sabato 15 ferbbraio alle 23.30.

Con Flavio Tranquillo e Paolo Condò sarà al nostro tavolo anche Stefano Baldini, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004 nella Maratona e direttore tecnico giovanile e per lo sviluppo della Fidal dopo il ritiro dalle competizioni.

Un viaggio attraverso molte suggestioni, non ultima quella di chi il talento lo ha sprecato. O almeno non lo ha capitalizzato come gli altri si aspettavano. Come consueto cercheremo anche di “smontare” alcuni luoghi comuni. Uno di questi è che si parta tutti uguali, l’altro che basti allenarsi come Kobe o Mennea per diventare come loro. Puntata davvero ricca, non perdetela.