2/26 ©Ansa

AVIGAN. Noto come Favipiravir (o anche T-705), è un farmaco antivirale che possiede un’attività diretta contro molti virus a RNA. Autorizzato in Giappone dal marzo 2014 ma successivamente tolto dal mercato, è un medicinale per il trattamento di forme di influenza causate da virus nuovi o riemergenti. Limitato ai casi in cui gli altri antivirali sono inefficaci, l’Avigan è in fase di sperimentazione anche in Italia "per valutare il suo impatto nelle fasi iniziali della malattia", come annunciato dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Non c’è ancora nessuna certezza sul suo utilizzo, ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana: "Non si sa se funzioni o non funzioni, è diventato virale sulla rete ma adesso potrà essere testato"

