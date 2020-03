Nota del Viminale inviata a tutti i prefetti: ammessa la camminata di un genitore con il figlio piccolo. Tra i chiarimenti anche quello sulla "attività motoria generalmente consentita" che "non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging)"

È "da intendersi consentito, a un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione". Lo prevede una nuova circolare inviata dal Viminale ai prefetti per "chiarimenti" sui divieti di assembramento e spostamenti. E "l'attività motoria generalmente consentita", precisa il testo, "non va intesa come equivalente all'attività sportiva".

I chiarimenti sull'attività motoria

La nuova circolare dà fornisce "chiarimenti" sui divieti di assembramento e spostamenti a causa dell'emergenza sanitaria."L'attività motoria generalmente consentita - precisa la nota nel passaggio riportato dall'agenzia ANSA - non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging)". Possibile invece camminare "in prossimità della propria abitazione" ma resta "non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici".