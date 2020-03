"Fino al 30 aprile confermiamo che non si gioca, poi pronti a ripartire appena le condizioni sanitarie lo permetteranno". Christian Seifert, il presidente della Lega tedesca, ha riassunto così il risultato della conference call con tutti i 36 club di Bundesliga e Zweite Bundesliga, la loro serie B. Sia nel comunicato ufficiale che durante la conferenza stampa, hanno ribadito più volte che al momento la cosa più importante è la salute della gente e non il calcio, ma quel "pronti a ripartire" apre due scenari: tornare a giocare il primo o il secondo weekend di maggio. Nel caso si riuscisse, sarà sicuramente a porte chiuse. Con l'obiettivo di disputare le 9 giornate mancanti della Bundesliga entro il 30 giugno.



D'altronde già prima della riunione di Francoforte, Rummennigge lo aveva detto: se non finiamo questa stagione avremo perdite per 750 milioni e, come sistema, non possiamo permettercelo. Per questo è stato deciso anche di accettare bilanci in rosso per il campionato 2020-2021: nella prossima stagione i club con perdite causa coronavirus partiranno con 3 punti in meno in classifica, contro i 9 previsti normalmente dal regolamento.



E poi c'è la questione più importante, quella sanitaria: istituita una commissione medica interna alla Lega tedesca per regolamentare, per esempio, gli allenamenti. Visto che, come per tutti, la situazione è in divenire, per ora allenamenti vietati fino a domenica 5 aprile anche a piccoli gruppi, poi da lunedì prossimo si vedrà. Altro obiettivo: stabilire linee guida per la sicurezza durante le partite a porte chiuse. Il 17 aprile ci sarà una nuova riunione, ma l'obiettivo della Bundesliga è chiaro: se la situazione migliorerà, pronti a ripartire da inizio maggio a porte chiuse.