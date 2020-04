Lombardia, oltre 3 milioni di mascherine gratis per l'emergenza coronavirus

Dopo l'ordinanza firmata dalla Regione , la Lombardia annuncia 3,3 milioni di mascherine gratuite. Si troveranno in farmacie, banche, supermercati e altre attività da lunedì 6 aprile. L'assessore alla protezione civile Foroni: "Misura per aiutare le persone più fragili, serve responsabilità: chi non ne ha bisogno non deve prenderle". L'assessore al bilancio Caparini: "No alla corsa alle farmacie"

Oltre tre milioni di mascherine gratuite in Lombardia da lunedì 6 aprile. L'annuncio arriva dalla Regione, e segue l'ordinanza che obbliga l'uso delle stesse mascherine, o di indumenti a copertura di naso e bocca, ogni qual volta di esce di casa. "È una misura per evitare la diffusione del contagio - ha ribadito il presidente Attilio Fontana nella diretta Facebook della Regione -, e per aiutare i cittadini a meglio rispettare questa ordinanza, la Protezione Civile Lombardia inizierà a distribuire gratuitamente ai cittadini una prima parte di mascherine". Ad approfondire i numeri della misura è l'assessore alla protezione civile Pietro Foroni: "Stiamo parlando di una fornitura iniziale, e il piano proseguirà quando arriverà ulteriore materiale, il tutto grazie all'autosufficienza della regione sulle mascherine che verranno prodotte direttamente qui in Lombardia. Il piano operativo riguarda tutti i territori regionali: si inizia quindi con la distribuzione di circa 3,3 milioni di mascherine. 440 mila sono già state distribuite nei giorni scorsi. 300 mila saranno distribuite grazie all'accordo con Federfarma. La distribuzione sarà gratuita e tutto il materiale è già nei singoli capoluoghi di provincia".

Mascherine gratis: come averle e dove ritirarle

Ma dove si possono dunque trovare le mascherine? "La distribuzione coinvolgerà i territori - ha proseguito sempre Foroni -, saranno coinvolti i sindaci e gli esercizi commerciali, le mascherine saranno distribuite tramite i volontari della protezione civile nei vari negozi alimentari, edicole, poste, banche, tabaccherie e supermercati. In quei luoghi dove si va più spesso". Servirà però anche elasticità nella distribuzione, ha spiegato Foroni: "Le farmacie non distribuiranno mascherine a chiunque, ricordiamoci che gli assembramenti sono vietati per legge. Sarà data a chi ne è privo o a determinate categorie di persone fragili che il farmacista conosce e sa delle loro difficoltà. In gioco c'è anche la responsabilità delle persone, le mascherine gratis devono aiutare proprio chi è in difficoltà: una persona che non ne ha bisogno non deve prenderla, non è un regalo. È una misura per utilità pubblica. È un gesto che aiuta la collettività. Ricordiamo inoltre che l'ordinanza dice di coprire naso e bocca in qualsiasi modo, anche con una sciarpa o un foulard - ha proseguito Foroni -, ma noi come Regione stiamo cercando di aiutare tutti il più possibile".