Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Scuola, ministro Azzolina: “Ipotesi a distanza a settembre”

Sempre nel corso del suo intervento a “Che tempo che fa”, il ministro dell’Istruzione ha tratteggiato anche uno scenario per il futuro: “È previsto un piano per riprendere le scuole in modalità a distanza se si riproponesse il problema virus anche in autunno? È uno degli scenari a cui stiamo pensando. Penso al problema delle classi pollaio, in cui è difficile tenere il metro di distanza".