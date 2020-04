Sky Sport24, al via stasera "Juke-box". La playlist degli eventi sportivi la scegliete voi

Sono giorni in cui pensiamo tanto al futuro, e tantissimo al passato. Riflettiamo su come sarà la nostra vita, quando tutto questo finirà, e alle cose con cui vorremo riempirla; ma pensiamo pure a ciò che l'ha riempita fin qui, e non potendo viaggiare col corpo, lo facciamo con i ricordi.

Un giorno, su Sky, abbiamo trasmesso tutte le partite dell'Italia al Mondiale del 2006. Con gli amici, a casa di uno della compagnia, con mamma e papà, al bar o davanti a un maxischermo, pizza e birra: così seguivamo le partite 14 anni fa, così abbiamo fatto festa quell'estate.

Ho postato su Instagram un riferimento a quella replica, in giornate in cui ci mancano tante cose, e tra queste ci sono naturalmente pure gli eventi sportivi, quelli di cui si nutre la nostra passione.

Moltissimi di voi stavano riguardando Grosso, e Materazzi, e Totti e Pirlo e Gattuso e Buffon, e altrettanti di voi hanno rilanciato, postando un'interminabile serie di richieste di eventi del passato che volevano rivedere, e ogni richiesta era più bella dell'altra: potreste trasmettere la finale di Champions del 2010? E quella del 2003? Ci fate rivedere la finale di Wimbledon del 2017? Le finals NBA del 2014? E quei meravigliosi programmi che fate voi, gli speciali di Matteo Marani, con i suoi meravigliosi intrecci di storia e calcio, o i racconti di Giorgio Porrà e Federico Buffa, e le interviste di Paolo Condò?

E' così che è nato un nuovo programma, "Sky Sport Juke-box", 26 minuti durante i quali la scaletta la fate voi, scegliendo cosa andrà in onda, e perchè, e raccontandocelo, o attraverso le vostre parole scritte sui social, o attraverso la vostra voce.

Avete già scritto in tantissimi. Siete arrivati a chiederci (continuate a farlo, o sui nostri social @SkySport con #CasaSkySport Juke-box, o mandando whatsapp audio e video al 345 990 6769) singole partite di campionato, gare di tennis e pallacanestro, Gran Premi di Formula 1 e le vittorie di Valentino in MotoGP. Vi siete sbizzarriti, con richieste curiose: avete chiesto di rivedere il viaggio di Paolo Ciarravano ad Atene, sulle tracce dell'attaccante algerino Djebbour, o un servizio di Stefano Meloccaro sulle racchette da tennis. Vi siete ricordati gli SkyTech delle nostre voci, le telecronache più emozionanti, il viaggio a Rio di Buffa e Adani e l'addio al calcio di Del Piero, il documentario di Mamoli sull'Europeo del basket del 1999 e le vittorie di Molinari.

Avete tenuto accesa la passione, insomma. E di questi tempi, in cui si è spento pure lo sport, ma noi rimaniamo accesi ogni giorno, per provare a tenervi compagnia, per provare a farci forza a vicenda, abbiamo avuto conferma che la passione non si spegne.

E che è da quella, che ripartiremo. Appuntamento allora, a partire da stasera, ogni martedì, giovedì e sabato alle 23.30 su Sky Sport24.