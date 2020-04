Task Force per la fase 2 dell'emergenza coronavirus in Italia: Vittorio Colao alla guida

"Per gestire la fase 2 istituiamo un gruppo lavoro di esperti che sarà formato da sociologici, psicologi e manager: questo gruppo dialogherà con il comitato tecnico-scientifico per modificare le logiche di organizzazione del lavoro, se necessario". Ad annunciare la Task Force è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa. Un comitato che sarà composto da 17 membri, con alla guida Vittorio Colao, dal 2008 al 2018 Ceo di Vodafone. Classe '61 di Brescia, Colao ha avuto un ruolo chiave nella crescita del colosso di telefonia del Regno Unito, ricevendo nel maggio del 2014 la nomina di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. È stato, inoltre, anche amministratore delegato del gruppo Rcs. Due anni fa aveva già ricevuto una proposta per fare il ministro del Governo, ma l'aveva rifiutata perché "avevo un lavoro bello e importante da completare, dipendevano da me più di 100mila persone. Credo che gli impegni di lavoro vadano conclusi".



A completare la Task Force ci saranno poi: Elisabetta Camussi, Professoressa di Psicologia sociale all'Università degli Studi di Milano "Bicocca"; Roberto Cingolani, Responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo e già Direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Riccardo Cristadoro, Consigliere economico del Presidente del Consiglio - Senior Director del Dipartimento economia e statistica, Banca d'Italia; Giuseppe Falco, Amministratore Delegato per il Sistema Italia-Grecia-Turchia e Senior Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group (BCG); Franco Focareta, Ricercatore di Diritto del lavoro all'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum"; Enrico Giovannini, Professore di Statistica economica all'Università di Roma "Tor Vergata" e già Ministro del Lavoro nel Governo guidato da Enrico Letta; Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti; Giampiero Griffo, Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; Filomena Maggino, Consigliera del Presidente del Consiglio per il benessere equo e sostenibile e la statistica - Professoressa di Statistica sociale, Università di Roma "La Sapienza"; Mariana Mazzucato, Consigliera economica del Presidente del Consiglio - Director and Founder, Institute for Innovation and Public Purpose all'University College di Londra; Enrico Moretti, Professore di Economia all'Università di Berkeley, in California; Riccardo Ranalli, Dottore commercialista e revisore contabile; Marino Regini, Professore emerito di Sociologia economica all'Università Statale di Milano; Raffaella Sadun, Professor of Business Administration, Harvard Business School; Stefano Simontacchi, Avvocato, Presidente Fondazione Buzzi; Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Modena - Presidente della Societa Italiana di Epidemiologia Psichiatrica.

Ripresa attività lavorative: chi apre il 14 aprile



Il Premier Conte, durante la conferenza stampa, ha annunciato che dal 14 aprile riapriranno alcuni esercizi commerciali. Ecco l'elenco delle attività inserite nel dpcm:



"Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, Commercio di materie prime agricole e animali vivi, Commercio di prodotto farmaceutici, Commercio di macchinari, attrezzature, macchine, accessori e forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori, Commercio di strumenti e attrezzature a uso scientifico, Commercio di articoli antincendio e infortunistici, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Farmacie, Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, Commercio al dettaglio di libri, riviste e giornali, Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati".