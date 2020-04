A #CasaSkySport Daniele De Rossi, Jorge Lorenzo, Max Biaggi e Mario Cipollini

Immagini che sono rimaste nel cuore degli appassionati, approfondimenti, ospiti importanti. Anche oggi Sky Sport vi tiene compagnia e lo farà con una programmazione speciale. Termina oggi la programmazione amarcord. Sono gli anni più vicini a noi: i ’10" del nuovo millennio (a cui è dedicato il palinsesto di sabato di Sky Sport Uno). Ricordi freschi: dall’addio di Totti alla Roma alla splendida vittoria della Premier del Leicester di Claudio Ranieri. Senza dimenticare i successi di Francesco Molinari nel golf, gli scudetti della Juventus, il titolo numero 10 del Milan. Spazio a chi è rimasto nel cuore come Marco Simoncelli e Davide Astori. E poi in prima serata su Sky Sport Uno l’ “As Roma Story”, approfondimento dedicato a Edin Dzeko. Sabato su Sky Sport Serie A giornata tematica dedicata alla Juventus.

#CasaSkySport: gli ospiti di sabato

Da non perdere alle 14 l’appuntamento con Daniele De Rossi. Con lui Riccardo Trevisani, Daniele Adani, Luca Marchegiani. Ma non è finita qui perché alle 18:30 ci sarà il Re Leone del ciclismo azzurro, Mario Cipollini intervistato dai nostri Cristiana Buonamano, Giovanni Bruno e Francesco Pierantozzi. E alle 19 il grandissimo appuntamento con Jorge Lorenzo: le cui gare potremo rivivere anche grazie ai MotoGP days su Sky Sport MotoGP. In studio oltre a Cristiana Buonamano, Guido Meda e Vera Spadini. Alle 23:30 su Sky Sport 24 continua l’appuntamento con Juke Box.

In pista la NTT Indycar Series

Alle 20:30 sempre su Sky Sport sarà la volta della NTT Indycar Series sullo storico ovale di Michigan con il terzo round dell’Indycar IRacing Challenge. I campioni della F1 americana daranno vita a una vera e propria sfida virtuale con iRacing, il miglior sistema di simulazione di corse al mondo che offre ai piloti l'opportunità di fare giri in un ambiente realistico e virtuale che simula accuratamente la sensazione delle monoposto. La telecronaca sarà di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi e ogni gara prevedrà una sessione di qualifica poco prima del via. Tra i protagonisti in gara, Scott Dixon, Josef Newgarden, Simon Pagenaud, Will Power, Sebastien Bourdais e Tony Kanaan.