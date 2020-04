A #CasaSkySport: Gianmarco Pozzecco e Claudio Ranieri. E poi Bebe Vio e Vanessa Ferrari

Oggi su Sky Sport24 è la giornata degli allenatori: alle 14 ospite il coach della Dinamo Sassari, mentre alle 19, con Massimo Marianella ci sarà l'allenatore della Sampdoria. Ma non solo: in collegamento anche Bebe Vio e Vanessa Ferrari. Come sempre potete fare le vostre domande agli ospiti attraverso i canali social di Sky Sport

Calcio e basket (ma non solo) sono gli ingredienti di oggi di Sky Sport24. Si parte alle 13.30 con Fabio Caressa e Lele Adani che racconteranno il “De Rossi Day”, in onda oggi su Sky Sport Uno: un’intera giornata dedicata all’ex centrocampista della Roma. Poi, alle 14, il primo ospite di #CasaSkySport sarà Gianmarco Pozzecco. In compagnia dell’allenatore della Dinamo Sassari ci saranno anche Geri De Rosa e Matteo Soragna. Alle 15, due ospiti al femminile insieme a Giovanni Bruno: Bebe Vio e la ginnasta Vanessa Ferrari.

Nella seconda parte della giornata, a partire dalle 19, un’ora in compagnia di Massimo Marianella e Claudio Ranieri.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Nella giornata di Sky Sport24 anche interviste e speciali, come quello dedicato a Christof Innerhofer (in onda alle 18.45), ma anche le voci di Mario Rui del Napoli, Pietro Aradori, cestista bresciano della Fortitudo Bologna e della Nazionale, del judoka Fabio Basile e del preparatore atletico Claudio Bordon.

Alle 23.30 torna su Sky Sport24 l’appuntamento con “Juke-box”: il pubblico avrà la possibilità di scegliere gli eventi da rivedere insieme ad Eleonora Cottarelli. Mezz’ora con i momenti di sport più amati di sempre chiesti da casa.

Inoltre, su Sky Sport Uno spazio al “De Rossi Day”, una giornata interamente dedicata all’ex centrocampista della Roma (da non perdere in prima serata la partita votata da casa con #SkySportYou: Roma-Barcellona 3-0). E da oggi puoi votare con #SkySporYou la partita del “Mancini Day” che vuoi rivedere domani sera in prima serata, sempre su Sky Sport Uno.

Per finire: su Sky Sport Arena un palinsesto tutto per Fabio Fognini, a un anno dal suo trionfo a Montecarlo. Tutto da rivivere il cammino del tennista di Sanremo, con le cinque partite giocate e vinte nel Principato, oltre agli Speciali a lui dedicati.