Un anno fa Fabio diventava Principe. Su Sky Sport Arena è "Fognini Day"

La prima volta da campione in carica di un Masters 1000. A 32, quasi 33 anni. Fabio Fognini non ha potuto togliersi questa soddisfazione di presentarsi da Principe di Montecarlo nell’edizione 2020. Il torneo di casa, dopo Roma, lui che è di Arma di Taggia, a una cinquantina di chilometri dal circolo tennis con il panorama più bello del mondo. Bello come il ricordo di quell’impresa che accompagnerà per sempre Fognini. Un torneo cominciato con tanti dubbi, per il problema al piede. Un torneo che sarebbe potuto finire subito se Rublev non avesse sciupato un vantaggio di 4-1 nel terzo set e 5 palle del 5-1 Per poi subire la rimonta di Fognini.

Fognini ha capito che la sorte era davvero dalla sua parte quando è passato direttamente agli Ottavi dopo il forfait di Simon, una delle sue bestie nere. E, come spesso capita, si comincia a giocare sempre meglio. Da quel momento Fognini si è trasformato e si è meritato ogni vittoria: da quella con Zverev a quella con Coric. Fino a quella più bella e difficile contro il Re della terra rossa e di Montecarlo, Rafa Nadal.

Tra Fognini e il suo primo titolo 1000 c’era solo il serbo Lajovic, allenato dal suo ex coach Perlas. Un giocatore di talento e in crescita, ma l’Azzurro partiva favorito e non ha deluso. Non una partita indimenticabile per spettacolo, ma per l’emozione finale sì. Un momento storico per il tennis italiano che sarebbe stato protagonista in tutto il 2019.

Grazie a Fognini, ma anche a Berrettini e Sinner. C’erano tante aspettative per questo 2020. Per ora messe in un cassetto, che speriamo di riaprire al più presto.

Per rivere tutte le emozioni monegasche di un anno fa, appuntamento oggi su Sky Sport Arena con il "Fognini Day".

"Fognini-Day", la programmazione su Sky Sport Arena