Oggi su Sky Sport Uno è "De Rossi Day"

Un'intera giornata in compagnia dell'ex centrocampista della Roma. Riviamo oggi le sue migliori partite con la maglia giallorossa e con la Nazionale, oltre agli Speciali dedicati. Appuntamento dalle 9 su Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno oggi è “De Rossi Day”. Una vita alla Roma, dal 2001 al 2019 per il centrocampista che con la maglia giallorossa ha messo in bacheca due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo oltre 450 presenze, l’addio il 26 maggio 2019. Da luglio si trasferisce al Boca Juniors, ma l’esperienza argentina terminerà dopo pochi mesi, a gennaio 2020. Praticamente un’intera carriera nella Capitale, è il passato, ma probabilmente anche il futuro per l’ex calciatore che pochi giorni fa, proprio a Sky Sport24, ha ammesso: “Sedermi sulla panchina giallorossa è un obiettivo, ma senza fretta".

Ma nella giornata di Sky Sport Uno c’è anche la vita in Azzurro di Daniele, che con la Nazionale ha collezionato 117 presenze e con 21 gol è il calciatore-non attaccante- più prolifico dal dopoguerra. Campione del Mondo nel 2006 con l’italia di Lippi lo rivedremo oggi in campo anche nella Finale del Mondiale di Germania contro la Francia.

E in prima serata, alle 21, appuntamento con la partita scelta da casa con #SkySportYou: Roma-Barcellona 3-0, l'impresa dell'Olimpico del 2018 che garantì ai giallorossi l'accesso alla seminifinale di Champions League (anche grazie ad un gol di De Rossi).

“De Rossi Day”: la programmazione su Sky Sport Uno