La giornata di #CasaSky Sport parte subito forte: alle 14, il primo appuntamento della giornata è con Antonio Boselli, in comapgnia del pilota della Ducati, Danilo Petrucci. Dalle moto al calcio femminile con l’ospite delle 14.30: con Alessia Tarquinio ci sarà infatti Cristiana Girelli, l’attaccante della Juventus e della Nazionale che proprio oggi compie 30 anni. Nella seconda parte della giornata, sarà l’attaccante della Spal Andrea Petagna ad aprire l’edizione delle 19, seguito poi dal giovane serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, in collegamento insieme a Paolo Condò a partire dalle 19.30. Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769. E non mancheranno nel corso della giornata, gli aggiornamenti e tutte le notizie in merito alla ripartenza del calcio europeo: oggi su questo tema si riunirà l’Esecutivo della Uefa. Inoltre le interviste a Leonardo Spinazzola ed a Charles Leclerc. In onda anche una lunga intervista- tra passato, presente e futuro- all’allenatore della Virtus Bologna, Sasha Djordjevic. Alle 23.30 a chiudere la giornata di Sky Sport24, “Juke-box”: per il pubblico la possibilità di scegliere gli eventi da rivedere insieme ad Eleonora Cottarelli. Mezz’ora con i momenti di sport più amati di sempre chiesti da casa.