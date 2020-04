La settimana dei “bomber” si chiude con Ibrahimovic: sarete voi a scegliere quale partita dell’attaccante svedese vedere domani sera, in prime time, su Sky Sport Uno. Tra le opzioni, una per ogni squadra con cui ha giocato in Italia: Juventus, Inter e Milan, oltre al poker con la maglia del PSG contro l’Anderlecht nella Champions del 2013. Per dare la vostra preferenza c'è tempo fino alle 20 di stasera