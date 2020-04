1/18 ©Ansa

Si è pensato a pannelli e cupole per le spiagge, ma come si mangerà nei ristoranti alla loro riapertura? In attesa delle disposizioni verso la fase 2, come già avanzato dall’azienda modenese Nuova Neon Group 2, non mancano i test nei locali per prevenire il contagio da Covid-19. Si è fatta avanti anche la trattoria "Il Ciak" di Trastevere, a Roma

