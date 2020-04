Fanno una certa impressione le immagini che ci arrivano da Huntington Beach, a sudest di Los Angeles, nella contea di Orange County, l'unica in cui le spiagge sono rimaste accessibili con le restrizioni per l'emergenza. Surf, partite sulla sabbia e matrimoni rigorosamente in mascherina nelle foto scattate in questo weekend, con i casi accertati in California saliti a oltre 41mila e 1.650 vittime per il Covid-19

