Fase 2, mascherina non obbligatoria sotto i 6 anni

Fase 2, possibile rientro nel proprio domicilio anche dall'estero

È possibile rientrare dall'estero in Italia per incontrare i congiunti o per rientrare nel proprio domicilio o residenza. È quanto prevede il decreto per la fase 2. Gli italiani che rientrano in patria, al momento dell'arrivo, dovranno comunicare i motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di quarantena, il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere l’abitazione e il proprio recapito telefonico.