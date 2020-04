Una giornata da non perdere è quella di oggi su Sky Sport24: alle 12.30 il primo collegamento è con il pilota spagnolo Alex Marquez, poi spazio al calcio con Ventola e Suso. Alle 19 il super ospite è tennista serbo numero uno del mondo. Poi la cestista azzurra Zandalasini, mentre stasera a Calciomercato c'è Corrado Orrico

Una giornata davvero ricca di ospiti è quella di oggi diSky Sport24. Si parte alle 12.30, con Sandro Donato Grosso che sarà in compagnia del pilota spagnolo, campione del mondo di Moto2, Alex Marquez. Alle 13.30 Elena Pero e Paolo Bertolucci festeggeranno i 50 anni della leggenda del tennis Andre Agassi.

Alle 14, spazio al primo appuntamento con #CasaSkySport: con Marco Bucciantini c’è l’ex attaccante Nicola Ventola, mentre alle 14.30 in collegamento ci sarà l’attaccante del Milan, in prestito al Siviglia Suso.

Alle 15 con Pier Filippo Capello, esperto in diritto dello sport a livello nazionale ed internazionale, si farà il punto della situazione del calcio e dei calciatori della Serie A.

Nella seconda parte della giornata, alle 19, un appuntamento da non perdere: con Stefano Meloccaro, Filippo Volandri ci sarà Novak Djokovic. E proprio al numero uno del mondo è dedicata l’intera giornata di domani su Sky Sport Arena con una collezione delle sue partite più belle, le interviste e gli speciali.

Ma non è tutto: alle 19.30 Geri De Rosa sarà in compagnia di Cecilia Zandalasini stella della Nazionale azzurra di basket.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Alle 20.15 appuntamento con “Sky Sport Room-Daily” in compagnia di Fabio Tavelli, Paolo Condò e Flavio Tranquillo, mentre alle 23.30, a chiudere la giornata di Sky Sport24 saranno Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini con “Calciomercato-L’Originale”. Ospite di questa Corrado Orrico.

Inoltre, da non perdere la programmazione di Sky Sport Uno: fino a domenica un palinsesto dedicato al Mondiale 2006 con la riproposizione di tutte le partite, dalla fase a gironi alla finale. Oggi alle 19.05, appuntamento con gli Azzurri, in campo contro la Repubblica Ceca. Inoltre, da stasera al via una programmazione speciale di sei film che hanno portato lo sport sul grande schermo. Si parte alle 21 con "Race-Il colore della vittoria", il racconto biografico sull’atleta afroamericano Jesse Owens.