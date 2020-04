Mondiali 2006, le partite di oggi su Sky Sport Uno

Continua la fase a gironi del Mondiale 2006 su Sky Sport Uno. Per molte squadre, con le partite da (ri)vedere oggi, c’è già la certezza degli ottavi. Come per la Germania: 3-0 all’Ecuador che vale il primo posto nel gruppo A. Per la squadra di Klinsmann doppietta di Klose e Podolski. Poi c’è Croazia-Australia, finita 2-2, con gli australiani qualificati agli ottavi di finale dove poi verranno eliminati dal rigore di Totti. Una partita che rimarrà nella storia non tanto per il risultato, quanto per l’errore dell’arbitro inglese Graham Poll che ammonì per ben tre volte il difensore croato Simunic, dimenticando di estrarre il rosso alla seconda ammonizione!

Ma l’appuntamento clou di oggi è alle 19.05 con Repubblica Ceca-Italia. Una vittoria- gol di Materazzi nel primo tempo e raddoppio di Inzaghi allo scadere- che decretò per gli Azzurri il passaggio agli ottavi.

Inoltre, alle 21 da non perdere, sempre su Sky Sport Uno, un nuovo appuntamento: una programmazione di sei film per raccontare la vita di grandi atleti. Si parte stasera, mercoledì 29, con “Race – Il colore della vittoria”, il racconto biografico sull’atleta afroamericano Jesse Owens.

Mercoledì 29 aprile: il palinsesto completo di Sky Sport Uno