Continua la programmazione speciale di Sky Sport (Sky #IoRestoACasa). La settimana di Sky Sport Uno dedicata alla FIFA World Cup 2006 entra nel vivo, con i match della fase conclusiva del Mondiale tedesco. Ogni sera alle ore 22, una partita degli azzurri campioni del mondo: venerdì 1° maggio, Italia-Ucraina (quarti di finale), sabato la semifinale Italia-Germania e domenica 3 maggio, la finale contro la Francia.

Da lunedì 4 maggio al via "Goal Week"

La nuova settimana porterà, sempre su Sky Sport Uno, “Goal Week”: tutti i gol dei più grandi attaccanti degli ultimi anni. Tra questi, Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, Higuain, Dzeko, Insigne e Immobile, oltre ad alcuni campioni del passato, come Totti, Del Piero, Van Basten, Kaka, Milito, Cassano e Di Natale.

"The Unbreakable": sette monografiche dedicate a sette grandi campioni

Sempre su Sky Sport Uno, da lunedì al via anche la serie “The Unbreakable”, sette episodi dedicati ad altrettanti atleti, del Toyota Team, raccontati in un progetto ideato in collaborazione con The&Partnership Italia e realizzato con la produzione esecutiva di Bedeschi Film: in ogni storia, un racconto di rinascita dopo il momento più difficile della carriera. Protagoniste delle due prime puntate Bebe Vio e Simona Quadarella (lunedì 4 maggio alle 20.30).

Su Sky Sport Serie A lunedì 4 maggio è "Toro Day"

Sky Sport Serie A celebra il memoriale della tragedia di Superga con una programmazione speciale dedicata al Torino. Sarà possibile rivivere parte della storia del club granata attraverso gli speciali “Buffa racconta Storie Di Campioni - Il Grande Torino”, “I Signori del Calcio – Paolo Pulici”, “L’uomo della Domenica - Gigi Radice” e “In Memoria di Erno Egri Erbstein”, scomparso proprio in quel tragico 4 maggio 1949.

Un Super Weekend di motori

Si torna virtualmente in pista grazie agli eSports: sabato 2 e domenica 3 maggio appuntamento con le gare virtuali di Formula 1, Indycar, MotoGP e per la prima volta anche Moto2, Moto3 e GT. Una full immersion totale nel mondo dei motori, che partirà sabato alle 19 su Sky Sport Arena con il primo appuntamento dedicato al campionato virtuale GT sul circuito di Silverstone. “In pista” anche il pilota della Ferrari Charles Leclerc. A seguire, alle 20.30 su Sky Sport F1, la sesta tappa dell’ “IndyCar iRacing Challenge”, “live” dall’Indianapolis Motor Speedway.

Domenica 3 maggio su Sky Sport MotoGP sarà la volta delle due ruote, con il virtual Gp di Spagna sul circuito di Jerez: a partire dalle 14.45, oltre ai piloti di MotoGP si sfideranno anche quelli delle altre due classi, Moto2 e Moto3, commentati dalle voci di Guido Meda, Rosario Triolo e Mauro Sanchini. Parteciperanno Marc e Alex Marquez, Danilo Petrucci, Maverick Viñales, Alex Rins, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Tito Rabat, Miguel Oliveira, Iker Lecuona e Lorenzo Savadori.

Oltre alla gara, il canale 208 proporrà una serie di nuovi speciali: alle 14.15 Jarvis, guardando al futuro, intervista realizzata da Sandro Donato Grosso con il managing director di Yamaha sul futuro della stagione 2020 di MotoGP e su quello di Valentino Rossi e degli altri piloti in orbita Yamaha. Alle 14.30 Atterraggio Morbido, con Antonio Boselli e Franco Morbidelli a bordo di un elicottero della Polizia di Stato per sorvolare sul circuito di Misano e sui luoghi dove si allena il pilota della Yamaha Petronas. Infine, alle 17, The Age of 27, lo speciale dedicato all’australiano Casey Stoner e alla sua carriera nel Motomondiale.

In serata sarà la volta della Formula 1, che torna live alle 19 su Sky Sport F1 dal circuito di Interlagos per il GP del Brasile, anticipato alle 18 dalla gara tra i più forti piloti professionisti di F1 eSports. Come sempre sarà possibile seguire l’intero evento commentato in italiano da Carlo Vanzini e Matteo Bobbi (anche in studio), con Roberto Chinchero in collegamento e Mara Sangiorgio virtual pit reporter. Tra i partecipanti, confermati Charles Leclerc e Antonio Giovinazzi.

Inoltre, venerdì 1° maggio, palinsesto dedicato ad Ayrton Senna su Sky Sport F1: a partire dalle 14.30 immagini, gare ed interviste per ricordare il grande campione di Formula 1 a 26 anni dalla sua scomparsa.

Da lunedì 4 maggio, e per l’intera settimana, su Sky Sport F1 sarà possibile rivivere le gare più appassionanti del Mondiale 2019. Anche su Sky Sport MotoGP proseguono le giornate dedicate alla storia recente del Motomondiale e la prossima settimana sarà dedicata al racconto della stagione 2016.

News, interviste, programmi e tanti ospiti a #CasaSkySport

Su Sky Sport 24, continua il doppio appuntamento quotidiano con #CasaSkySport (ore 14 e 19), oltre alle rubriche “Calciomercato – L’Originale” (lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.30), “Juke Box” (martedì, giovedì e sabato alle 23.30) e “Sky Calcio Club” (domenica alle 20.30 e alle 23.30).

Le giornate speciali di Sky Sport NBA. Su Sky Sport Arena volley e wrestling

Su Sky Sport NBA, venerdì 1° maggio sarà “LeBron Day”, con i match più belli e gli speciali NBA con protagonista la stella dei Los Angeles Lakers. Sabato 2 maggio sarà la giornata delle schiacciate nel “Dunks Day”, mentre domenica 3 maggio il canale 206 celebrerà i migliori MVP (Most Valuable Player) nella storia del torneo.

Su Sky Sport Arena, la giornata di venerdì 1° maggio sarà dedicata alle partite scudetto del volley dal 2006 al 2009. Domenica 3 maggio, spazio al wrestling con il meglio della programmazione in pay per view del 2017 e lunedì 4 maggio alle due di notte appuntamento con il WWE Domestic Raw.