Giovedì 30 aprile dalle ore 20 la rivincita di "United per l'Italia" (diretta su Sky Sport Uno e in streaming su skysport.it). I campioni del calcio si sfidano in un nuovo “virtual match” a scopo benefico per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. E stavolta, scendono in campo anche Francesco Totti e Antonio Cassano

Solidarietà e divertimento nel secondo appuntamento con “United per l’Italia”. Dopo il successo del primo “virtual match” nel giorno di Pasquetta, giovedì 30 aprile i campioni del calcio si ritroveranno per una nuova sfida eSport a scopo benefico, per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile.

I partecipanti

Ci saranno anche Francesco Totti e Antonio Cassano tra i 22 giocatori protagonisti (11 per squadra) che si affronteranno, ognuno da casa propria, in tre tempi da 15 minuti ciascuno. Oltre a Totti e Cassano, “in campo” anche Ciro Immobile e i Campioni del Mondo Marco Materazzi e Massimo Oddo. Insieme a loro, saranno della partita Miguel Veloso (Verona), Andrea Bertolacci (Sampdoria), Kevin Lasagna e Rolando Mandragora (Udinese), Vittorio Parigini (Cremonese), Riccardo Orsolini (Bologna), Adam Masina (Watford, ex Bologna), Juan Quintero (River Plate), Giulio Donati (Lecce), Alessio Cerci (Salernitana), Luca Pellegrini, Fabio Pisacane e Giovanni Simeone del Cagliari, Pierluigi Gollini e Andrea Petagna (Spal).

In tv e in streaming

Calcio d'inizio alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e in live streaming su skysport.it. Studio pre partita dedicato dalle 20 (post gara fino alle 21.30) condotto da Mario Giunta che coinvolgerà i giocatori collegati per commenti e interviste. La telecronaca sarà di Gianluigi Bagnulo e Luca Mastrorilli.