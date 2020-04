Mondiali 2006, le partite di oggi su Sky Sport Uno

Entra nel vivo la programmazione del Mondiale 2006 su Sky Sport Uno con molte squadre che si giocano l’accesso agli ottavi di finale. Come Svezia ed Inghilterra: un pari che consente ad entrambe il passaggio di turno. Da rivedere poi il poker del Brasile ai danni del Giappone di Zico (doppietta di Ronaldo il Fenomeno) e Togo-Francia con i Blues che acciuffano la qualificazione in extremis, grazie al contemporaneo successo della Svizzera sulla Corea del Sud. Di Vieira e Henry le firme del successo francese.

Ma l’appuntamento da non perdere è quello delle 21.45 con Italia-Australia. Una “sofferenza” tutta da rivedere con la vittoria arrivata grazie ad un rigore di Francesco Totti allo scadere del terzo minuto di recupero.

Nel palinsesto di oggi di Sky Sport Uno c’è anche un appuntamento live tutto da seguire. E’ “United per l’Italia”: i campioni del calcio si ritroveranno stasera per una nuova sfida eSport a scopo benefico, per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. Ci saranno anche Francesco Totti e Antonio Cassano tra i 22 giocatori protagonisti (11 per squadra) che si affronteranno, ognuno da casa propria, in tre tempi da 15 minuti ciascuno. Kick off alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno. Studio pre partita dedicato dalle 20 (post gara fino alle 21.30).

Giovedì 30 aprile: il palinsesto completo di Sky Sport Uno