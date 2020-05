La Bundesliga riparte: ora è davvero ufficiale. Dopo l’ok della cancelliera Angela Merkel, il presidente della DFL Christian Seifert ha comunicato in una conferenza stampa l’inizio della ripartenza dopo il lockdown da coronavirus. Il campionato tedesco e la Zweite Liga ripartiranno il 16 maggio chiaramente a porte chiuse. "L'allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente - ha spiegato il presidente -. Servono disciplina, rispetto delle regole e responsabilità personale di ciascuno". Lo stesso Seifert ha sollecitato "la disciplinata implementazione" dei regolamenti in vigore per continuare a contenere il diffondersi del virus.

Bundesliga: le partite in programma nel weekend

Il primo stop al campionato tedesco era arrivato il 13 marzo scorso. L’ultima giornata portata a termine era stata la 25^ (tra il 6 e l’8 marzo). Nel nuovo programma previsto non è in programma il classico anticipo del weekend ma un Monday night. Su Sky potrete vedere la diretta gol delle partite in programma sabato 16 maggio alle 15:30 (su tutte il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04) e tutte le altre in programma.

Sabato 16 maggio, 15:30

Borussia Dortmund - Schalke 04

RB Lipsia - SC Friburgo

TSG Hoffenheim - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

Sabato 16 maggio, 18:30

Eintracht Francoforte - Borussia Mönchengladbach

Domenica 17 maggio, ore 15:30

1.FC Colonia - FSV Mainz 05

Domenica 17 maggio, 18:00

Union Berlin - Bayern Monaco

Lunedì 18 maggio, 20:30

Werder Brema - Bayer Leverkusen