Nonostante le raccomandazioni di Boris Johnson, che aveva invitato il Paese alla prudenza, molti inglesi si sono riversati al mare, specialmente sulla spiaggia di Brighton, richiamati all'ordine dagli agenti. Nel Regno Unito la fase 2 dell'emergenza non è ancora stata avviata ed è consentito andare nei parchi e sui litorali soltanto per praticare attività fisica "e non per prendere la tintarella", come ha specificato il Premier britannico

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI