Il premier Conte: "Risposta fiscale alla pandemia equa per tutti"

Il premier Giuseppe Conte in un'intervista a Euractiv: "La politica monetaria è una delle gambe su cui ci possiamo poggiare. L'Unione monetaria comporta un legame ancora più stretto tra i Paesi membri rispetto alla Ue, quindi dobbiamo necessariamente agire in maniera coordinata, anche sul piano delle politiche di bilancio. La divergenza tra le economie nazionali, già elevata, rappresenta un rischio per il funzionamento del mercato comune e uno ancora più forte per la gestione della politica monetaria. Se la risposta fiscale alla pandemia non sarà equa per tutti, rischiamo effetti assai pericolosi"