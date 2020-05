Dopo la notizia della liberazione di Silvia Romano, Claudio Marchisio è tra i primi a gioire: "In questo momento così difficile c'era bisogno di un sorriso... il tuo. Ora ti aspetta l'abbraccio (simbolico per il momento) più bello che tu possa immaginare"

“Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l’ora di ritornare in Italia”. Sono le prime parole di Silvia Romano, la volontaria di 25 anni rapita il 20 novembre 2018 in Kenya, e liberata la scorsa notte. Ad annunciarlo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con un tweet: “Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!”.



Il post di Marchisio

Tra i primi a gioire per la notizia, nel mondo dello sport, Claudio Marchisio, che nei mesi della prigionia aveva ricordato la volontaria e la sua vicenda, invitando tutti a non arrendersi. “Cara Silvia, in questo momento così difficile c’era bisogno di un sorriso… il tuo”, ha scritto in un post Instagram. “Ora ti aspetta l'abbraccio (simbolico per il momento) più bello che tu possa immaginare. Grazie a chi ha lavorato in silenzio per far tornare Silvia Romano a casa”.