Dopo tre mesi di chiusura per l'emergenza Disneyland Shanghai ha riaperto i battenti: l'ingresso al parco è riservato per ora a circa 24mila visitatori (il 30% della capienza), con l'obbligo di rispettare le norme sul distanziamento sociale. Anche la misurazione della temperatura corporea è obbligatoria, così come l'utilizzo della mascherina. I biglietti sono andati a ruba in pochi minuti



