Johns Hopkins: negli Usa oltre 80mila morti

Spadafora: "Ok ad allenamenti dal 18 maggio ma con modifiche protocollo"

Spadafora in diretta al Tg1: "Il Cts ha chiesto modifiche vincolanti al protocollo, come quello della quarantena di 14 giorni della squadra in caso di positività e quella della responsabilità dei medici sociali sull'applicazione del protocollo. E poi ha chiesto che numerosi test molecolari per i calciatori non vengano fatti a discapito dei cittadini. Se ci saranno queste modifiche ci potranno essere allenamenti collettivi dal 18 maggio".