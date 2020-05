Calcio, ciclismo, motori e tutte le news sugli allenamenti delle squadre di Serie A. Le ultime notizie sulla ripartenza del calcio saranno anche il tema delle edizioni delle 12 e delle 13 di Sky Sport24, mentre con Matteo Marani si parlerà dell'anniversario della Nazionale italiana che oggi compie 110 anni.

Poi spazio al calcio europeo, con la Bundesliga pronta a riprendere il campionato (anche su Sky): appuntamento alle 14 con Euroshow, per tutte le news da Germania, Spagna ed Inghilterra.

Alle 14.30 (in live streaming anche su SkySport.it) a #CasaSkySport Giovanni Bruno sarà in compagnia del ciclista della UAE Emirates, Fabio Aru e di Riccardo Magrini.

Nella seconda parte della giornata del tg sportivo, dalle 19, un’ora con Antonio Boselli e Guido Meda: ospite il sei volte campione del Mondo (quattro titoli nella classe 250 e due in Superbike), Max Biaggi.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Inoltre, alle 20 in studio ci sarà Fabio Caressa in compagnia di Matteo Marani e Alessandro Costacurta. Con loro ci sarà in collegamento anche Roberto Mancini per festeggiare i 110 della Nazionale di calcio. Era il 15 maggio 1910, infatti, quando per la prima volta undici giocatori italiani di diversi club scesero in campo insieme per affrontare un’altra nazione. Si giocò contro la Francia all’Arena Civica di Milano. Per la cronaca, la partita finì 6-2 per l’Italia con tripletta del milanista Pietro Lana.

Alle 23.30, a chiudere la giornata di Sky Sport24 saranno Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini con “Calciomercato-L’Originale”. Ospite di questa sera Christian Panucci.