Rossi-Biaggi: all'ombra di un antagonismo totale in MotoGP

Una delle più accese e spettacolari (in pista e fuori) rivalità della storia del Motomondiale è quella rigorosamente made in Italy tra Valentino Rossi e Max Biaggi. Tutto iniziò nel 1997 e culminò nel 2001 tra bambole gonfiabili, spintoni e parole grosse...

Tutto ha definitivamente e pubblicamente inizio alla fine della gara del Mugello del 1997 , quando Valentino Rossi vince e si esibisce in una delle sue tante straordinarie scenette: uno dei suoi fan gli dà una bambola gonfiabile e lui ci fa il giro d'onore. È evidentemente una raffigurazione buffonesca di Claudia Schiffer, che risponde alle voci di un idillio tra Max Biaggi e Naomi Campbell del quale si parla in quel periodo. Ma in realtà io mi ricordo un Biaggi aggressivo con Vale già a Suzuka , al ristorante: una sera mentre chiacchieravamo tranquillamente alla tavola di Vale passa Max e dice col dito indice puntato su Rossi: " Quando parli di me, prima sciacquati la bocca " e se ne va. Noi ci siamo guardati in faccia e non abbiamo capito, ci abbiamo riso su, ma in realtà era un'inimicizia, una rivalità, una sfida che ci ha accompagnati per sempre fino a pochi anni fa.

Le differenze lontano dal circuito

I due avevano atteggiamenti, caratteri, personalità completamente diverse. Biaggi amava stare al centro dell’attenzione, usciva o si fidanzava soltanto con donne famose (Anna Falchi, Eleonora Pedron, Bianca Atzei e altre), adorava apparire in TV, era molto amico di Fabrizio Frizzi (una persona splendida), girava sempre in compagnia del padre e dello zio. Tutto ciò naturalmente affianca le sue vittorie, la sua classe, le sue polemiche, il suo essere apparentemente più antipatico di quanto fosse in realtà. Ed era così con tutti: lui voleva essere il primo, quello trattato meglio, ad Andrea Lucatelli fece togliere il motore ufficiale dopo che un venerdì a Jerez gli è stato davanti, si prende tutti i meriti sempre e ne dà pochi alla moto, al team. Insomma il contrario di Vale.

Rossi al centro dell’attenzione ci finisce pian piano più del rivale, nonostante accettasse un invito soltanto all'anno in tv, uscisse soltanto coi suoi amici, si fidanzasse con belle ragazze, ma normali, gironzolasse quasi soltanto in zona Tavullia, Pesaro, Romagna, odiasse chi metteva in piazza la sua vita privata. Pian piano Rossi diventa come un re(uccio) protetto dagli amici di sempre e dal Fan Club. Il suo modo di essere popolare, famoso, idolatrato, globale è spontaneo, nasce e cresce insieme alle sue vittorie, alle sue interviste, alle scenette. Sa mettere ironia, battute dentro discorsi seri, dà risposte intelligenti, quando cade o sbaglia lo ammette.

L'inizio del duello

Ma l'inizio vero dell’antagonismo più teso comincia nel '97 quando Biaggi vince il suo quarto titolo consecutivo in 250 (tre con Aprilia e uno, l’ultimo del 1997, con Honda). Nel '97 appunto Rossi vince in 125 il suo primo titolo e nel '98 sale sull'Aprilia 250 che da vedere sembrava quella di Max, passato in 500. La stagione '98 di Biaggi si apre col botto: primo al GP d'esordio a Suzuka in sella ad una Honda. Quell'anno finisce secondo dietro a Doohan, ma critica i giapponesi dopo una storia di bandiera nera non rispettata a Barcellona e conseguente squalifica. Nel '99 corre infatti con Yamaha.

Qui vale la pena di fare un piccolo inciso che riguarda i nostri due avversari: pensate se Biaggi non avesse litigato coi giapponesi e con Doohan. Non poteva saperlo, ma l'anno dopo l'australiano che veniva da cinque anni consecutivi di successo si sarebbe ritirato per una caduta. Allora forse la moto di Doohan sarebbe passata a Biaggi che era più forte di Crivillè e pure di Kenny Roberts Jr che vinse nel 200 con la Suzuki. Forse, insomma, la Honda avrebbe puntato su di lui che avrebbe potuto avere già due titoli della 500 in tasca e pure nella futura moto GP avrebbe potuto essere avvantaggiato dalla Honda se non avesse avuto quel carattere iracondo, stizzoso, poco solidale.

Nel '98, nel frattempo, Rossi impara la 250 benissimo, vince 5 gare e anche se il titolo va a Capirossi (col quale ha avuto molti duelli, ma sempre un rapporto ottimo sia in pista sia fuori) lui diventa pronto per aggiudicarselo nel '99 e passare in 500 nel 2000 con la Honda. Come sempre fino ad allora Vale ha bisogno di una stagione di adattamento per diventare vincente. Ma dal 2001, ultima stagione della 500, al 2005 porta a casa 5 titoli consecutivi: 3 con la Honda e 2 con la Yamaha, sulla quale passa nel 2004 vincendo alla prima gara a Welkom, in Sudafrica, proprio davanti a Biaggi ritornato sulla Honda. Alla fine del 2005 Biaggi lascia a MotoGP per intraprendere una carriera in Superbike che gli darà altri due titoli nel 2010 e 2012 con l'Aprilia.