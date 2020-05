Macron: "Vaccino resti fuori da leggi del mercato"

Aic: "Rischio concreto di un nuovo stop dopo il ritorno in campo"

Comunicato ufficiale dell’Assocalciatori sull’incontro con i rappresentanti delle squadre di Serie A, in cui si è discusso delle modifiche al protocollo Figc indicate dal Comitato Tecnico Scientifico: "Le modalità di gestione delle eventuali positività di un membro della squadra non sembrano idonee a garantire la conclusione del campionato; esiste il concreto rischio di doversi fermare nuovamente non appena si potrà tornare in campo, vanificando così tutti gli sforzi profusi".