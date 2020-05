Dopo oltre due mesi è pronta per riaccogliere i fedeli la Basilica di San Pietro, chiusa dal 10 marzo a causa dell'emergenza. In questi giorni la Chiesa è stata sottoposta alle attività di sanificazione in vista della riapertura di lunedì 18 maggio. Per contenere la diffusione del Covid-19 il Vaticano ha disposto il controllo della temperatura al termoscanner, in particolare per le celebrazioni festive

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI