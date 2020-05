Il sabato di Sky Sport24 sarà in parte dedicato al ritorno in campo della Bundesliga con tutti gli studi live per accompagnare la 26^ giornata del campionato tedesco. Alle 14, ospite di #CasaSkySport, Joao Pedro, mentre alle 19 spazio ad uno speciale Race Anatomy dedicato alla Formula 1

Un sabato in cui si torna in campo, almeno in Germania. In Serie A continuano invece gli allenamenti in vista di una possibile ripresa del campionato. Su Sky Sport24 spazio a tutti gli aggiornamenti dai campi. Ma la giornata inizierà all’insegna dei motori, alle 12, con uno speciale dedicato alla Lamborghini: con Davide Camicioli un viaggio nell'universo da sogno della casa automobilistica italiana tornata alla produzione dopo il periodo più difficile dovuto alla pandemia.

Alle 14 (in live streaming anche su SkySport.it) il primo appuntamento con #CasaSkySport: Stefano De Grandis sarà in compagnia dell’attaccante brasiliano del Cagliari Joao Pedro.

Poi alle 14.30 spazio al primo studio live che accompagnerà la 26^ giornata della Bundesliga (in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno). Con Federica Lodi, Massimo Marianella, Riccardo Gentile e Nicolò Omini appuntamento anche alle 15, 17.30, 18 e 20.30. Una giornata che riporterà il grande calcio europeo live su Sky Sport e, grazie anche a Diretta Gol, sarà possibile seguire tutta la giornata del “ritorno in campo” del massimo campionato tedesco.

Sky documenterà inoltre le fasi di avvicinamento ai match con le immagini delle squadre all’arrivo negli stadi, il loro ingresso negli spogliatoi, il riscaldamento pre partita sul terreno di gioco, oltre alle interviste prima e dopo i 90 minuti.