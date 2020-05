Il Gran Premio di Spa (in programma nella bozza di calendario il 30 agosto) potrà svolgersi, ma a porte chiuse: il governo belga ha ufficializzato la propria decisione. Ok anche da Silverstone per il doppio GP

Sono giorni particolarmente movimentati per il mondo della F1: sia per il mercato piloti (dopo l'addio di Sebastian Vettel è ufficiale il passaggio dal 2021 di Carlos Sainz in Ferrari e di Daniel Ricciardo in McLaren), sia per la partenza del Mondiale 2020. Dopo il sì di Austria, Inghilterra e Ungheria ai Gran Premi senza spettatori, è arrivata anche la decisione ufficiale del Belgio. Semaforo verde per il GP di Spa ad agosto, esclusivamente a porte chiuse, come confermato dal Ministro della Vallonia Elio Di Rupo.