Il decreto legge sulle riaperture, illustrato da Giuseppe Conte in conferenza stampa, garantisce la ripresa di diverse attività in Italia a partire da lunedì 18 maggio. Servirà una settimana in più per palestre e piscine, da metà giugno ripartiranno anche teatri e cinema. Ecco il calendario annunciato dal presidente del Consiglio

