Da lunedì in tutta Italia, eccetto la Lombardia dove la Regione vuole monitorare la situazione ancora per una settimana, riapriranno palestre, piscine e centri sportivi che prevedono attività sportiva anche al chiuso. Si segue l’esempio di Veneto, Liguria e Sicilia, che hanno già ricominciato lunedì 18 maggio. Siamo stati in giro per l’Italia, al Nord, al Centro e al Sud, per mostrarvi come gli operatori si stanno preparando a una data, il 25 maggio, per loro e per moltissimi italiani, fatidica. Le restrizioni sono molte e dettagliate, riunite nel documento linee guida pubblicato dall’Ufficio per lo sport del governo: no ad assembramenti all’ingresso, installazione dispenser con gel igienizzanti, obbligo di mascherine, anche se non durante l’attività fisica, spazi organizzati in modo che garantiscano il distanziamento richiesto, due metri che diventano sette quando l’attività si svolge in acqua, con effetti anche sui corsi. A ciò si aggiunga una continua sanificazione di ambienti e attrezzi, con strumenti, come il generatore di ozono, che abbiamo imparato a conoscere durante il nostro viaggio.