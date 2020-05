News, aggiornamenti dai campi d'allenamento della Serie A e il calcio live della Bundesliga, che oggi chiude la 28^ giornata con 5 partite. Poi si festeggeranno i 50 anni della Lega basket, mentre a #CasaSkySport ospiti il ciclista Froome (alle 19, anche in live streming su SkySport.it) e alle 19.30 il centrocampista del Parma, Dejan Kulusevski

Tanti i temi della giornata di Sky Sport24 dal calcio al ciclismo anche con gli ospiti di oggi a #CasaSkySport. E poi rubriche e il calcio live della Bundesliga con cinque partite in programma per il turno infrasettimanale, in diretta sui canali Sky Sport.

Alle 13.30 (secondo passaggio alle 21.30) appuntamento con una puntata di “Football Benchmark” che analizzerà le tasse e lo sport e quanto le tasse degli stipendi del calcio professionistico aiutano lo sport italiano. E come, un mancato ingresso del genere, potrebbe mettere in crisi l'intero movimento sportivo.

Spazio poi al basket (alle 13.45) per festeggiare i 50 anni della Lega Basket: con Geri De Rosa ci sarà Umberto Gandini, ex dirigente di Milan e Roma, oggi presidente della Lega Serie A di pallacanestro.

Appuntamento poi alle 14 con “Euroshow” per fare il punto sulla ripartenza dei campionati europei in compagnia di Nicolò Omini.

Oggi sarà un’altra giornata di calcio live con cinque partite del campionato tedesco che concluderanno la 28^ giornata: Lipsia-Herta Berlino (ore 18.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football), alle 20.30 Augsburg-Paderborn, Fortuna Dusseldorf-Schalke 04, Union Berlino-Mainz e Hoffenheim-Colonia (tutte visibili attraverso Diretta Gol su Sky Sport Football).

E su Sky Sport24 tutti gli aggiornamenti e gli studi pre e post partita con Federica Lodi, Riccardo Gentile, Pietro Nicolodi e Nicolò Omini. Appuntamento alle 18.00 e, per un’ora, dalle 22.30: per il commento del turno di Bundesliga ci sarà in collegamento anche Giancarlo Padovan.

Spazio poi a #CasaSkySport: alle 19.00- in live streaming anche su SkySport.it- con Giovanni Bruno ci sarà il ciclista inglese del Team Ineos, Chris Froome.

Mezz’ora dopo, appuntamento con Riccardo Trevisani e Gianluigi Bagnulo che avranno ospite Dejan Kulusevski, centrocampista classe 2000 della nazionale svedese e del Parma che la Juventus ha già ingaggiato in vista della prossima stagione.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Su Sky Sport Uno continua infine la settimana dedicata al Mondiale del 2010: oggi appuntamento con Slovacchia-Italia. Alle 21 spazio alla serata dedicata ai film sportivi con “Best”, la biografia della leggenda del campionato britannico degli anni '60 e '70.