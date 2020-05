Bundesliga, le partite di oggi della 28^ giornata

Lo spettacolo della Bundesliga ancora protagonista anche oggi, con ben 5 gare di campionato in calendario. Dopo il via libera alla ripresa del calcio giocato in Germania la competizione entra sempre più nel vivo: dalla corsa al titolo a quella per l’Europa, fino ai punti in palio per la salvezza. Dopo le quattro gare della 28^ giornata che si sono disputate martedì, la Bundes torna in campo anche oggi con altri 5 incontri tutti da seguire sui canali Sky.

Bundesliga, il calendario delle partite di oggi

Lipsia-Hertha Berlino , mercoledì 27 maggio ore 18.30, la partita sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Football con la telecronaca di Massimo Marianella;

, mercoledì 27 maggio ore 18.30, la partita sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Football con la telecronaca di Massimo Marianella; Hoffenheim-Colonia , mercoledì 27 maggio ore 20.30, la partita sarà visibile su Sky Sport Arena con la telecronaca di Federico Zancan;

, mercoledì 27 maggio ore 20.30, la partita sarà visibile su Sky Sport Arena con la telecronaca di Federico Zancan; Fortuna Dusseldorf-Schalke 04 , mercoledì 27 maggio ore 20.30, la partita sarà visibile su Diretta Gol Bundesliga su Sky Sport Football con la telecronaca di Gianlugi Bagnulo.

, mercoledì 27 maggio ore 20.30, la partita sarà visibile su Diretta Gol Bundesliga su Sky Sport Football con la telecronaca di Gianlugi Bagnulo. Augusta-Paderbon , mercoledì 27 maggio ore 20.30, la partita sarà visibile su Diretta Gol Bundesliga su Sky Sport Football con la telecronaca di Antonio Nucera;

, mercoledì 27 maggio ore 20.30, la partita sarà visibile su Diretta Gol Bundesliga su Sky Sport Football con la telecronaca di Antonio Nucera; Union Berlino-Mainz, mercoledì 27 maggio ore 20.30, la partita sarà visibile su Diretta Gol Bundesliga su Sky Sport Football con la telecronaca di Daniele Barone.

Speciali e studi pre e post gara

Alle ore 18 su Sky Sport Football e Sky Sport 24 spazio a Bundesliga Live: lo studio che introdurrà i match del pomeriggio, condotto da Federica Lodi e con la partecipazione di Riccardo Gentile e Pietro Nicolodi. Finite le partite, sempre su Sky Sport Football e Sky Sport 24, dalle 22.30 l’analisi delle gare su Bundesliga Live, condotto sempre da Federica Lodi che avrà come ospiti Riccardo Gentile, Pietro Nicolodi e Giancarlo Padovan. Negli studi di approfondimento pre e post partita spazio allo "Sky Tech" e alla realtà aumentata per analizzare le fasi di gioco più significative. L’incontro tra Hoffenheim e Colonia inoltre potrà essere seguito con lo “Sky Virtual Audio”, ovvero gli effetti del pubblico ricreati virtualmente. Usufruire di questa opzione è facile, basta selezionare l’audio originale dal telecomando e vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno