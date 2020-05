Johns Hopkins: oltre 350mila i morti al mondo

Nuova Zelanda, quinto giorno senza nuovi casi

In Nuova Zelanda per il quinto giorno consecutivo non sono stati registrati casi di coronavirus. Nel Paese non ci sono più persone ricoverate in ospedale per il Covid-19 e solo in 21 sono considerati contagi attivi. In tutto, la Nuova Zelanda ha riscontrato 1.154 casi di Covid-19 e 21 morti.